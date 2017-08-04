Прикарпатського майстра лісу, який незаконно рубав і продавав ліс, посадили в тюрму

Долинський районний суд виніс вирок у справі майстра лісу, який дозволив незаконну рубку та привласнив кошти від продажу незаконно зрубаної деревини.

Обвинувачений був призначений на посаду майстра лісу обходу № 5 Белеївської технічної дільниці Долинського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” у вересні 2016 року.

У квітні 2017 року до майстра звернувся житель Рожнятова з проханням посприяти у придбанні деревини дуба, пише КУРС.

Майстер запропонував рожнятівцю, щоб його знайомі зрубали дуби, а той передасть гроші за деревину йому особисто. При цьому лісник запевнив покупця, що вся документація на придбання деревини буде оформлена.

Рожнятівець передав ліснику першу частину коштів за деревину – 20 тисяч гривень та 600 доларів США, які останній привласнив.

12 травня 2017 року чоловіки зустрілися в лісі, де лісник дав вказівку знайомому лісорубу зрізати 17 дубів. Ні лісоруб, ні покупець не знали про те, що рубка дерев незаконна.

Завдана шкода лісовому фонду від порубки дубів склала 215 054 гривень.

Далі лісник домовився з товаришем про трелювання лісопродукції, яку він планував продати рожнятівцю. Однак при перевезенні деревини 16 травня чоловіків затримали працівники поліцї.

У судовому засіданні лісівник вину визнав, щиросердечно розкаявся та просив суворо не карати.

Суд визнав майстра лісу винним винним у закінченому замаху на злочин, привласненні майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та незаконній порубці лісу і призначив два роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у сфері лісового господарства, строком на три роки.

Читайте також: На Франківщині посадовець управління Держпраці заплатить 25 тисяч гривень штрафу за одержання хабара