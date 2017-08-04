На Франківщині посадовець управління Держпраці заплатить 25 тисяч гривень штрафу за одержання хабара

Івано-Франківська місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України щодо 34-річного працівника Управління Держпраці в області, який одержав 500 дол. США та 5 тис. грн неправомірної вигоди.

Вироком Івано-Франківського міського суду йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 гривень.Нагадаємо, що за неправомірну вигоду головний державний інспектор праці обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення з приводу видачі висновку щодо робіт із підвищеною небезпекою на одному з лісообробних підприємств.

Його затримали 18 травня цього року в центральній частині Івано-Франківська під час отримання коштів від представника приватного підприємства.

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