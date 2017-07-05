На Прикарпатті судитимуть посадовця управління Держпраці, якого спіймали на хабарі

Івано-Франківська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України щодо 34-річного працівника Управління держпраці в області, який одержав 500 дол. США та 5 тис. грн неправомірної вигоди.

За таку суму головний державний інспектор праці обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення з приводу видачі висновку щодо робіт із підвищеною небезпекою на одному з лісообробних підприємств у Богородчанському районі, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Зловмисника затримали 18 травня цього року в середмісті Івано-Франківська під час отримання коштів від представника приватного підприємства.

Наразі досудове розслідування щодо нього завершено, справу розглядатиме по суті суд.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.