Московський патріархат подав до суду на Ігоря Слюзара та Остапа Білейчука

У Івано-Франківському окружному адміністративному суді 1 серпня відкрито провадження в адміністративній справі за позовом Релігійної організації “Релігійна громада Української Православної Церкви Благовіщення Пресвятої Діви Марії м. Коломия” до міського голови м. Коломиї та начальника Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з приводу конфлікту, який виник навколо церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці у Коломиї.
Про це повідомляє Галичина з посиланням на матеріали Івано-Франківського окружного адміністративного суду.
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7 червня Коломийським міським головою прийнято Розпорядження № 206-р “Про утворення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці”. Рішенням робочої групи між конфесіями визначено години відправ біля храму. Одночасно начальнику Коломийського відділення поліції доручено провести опечатання дзвіниці церкви.
Релігійна організація “Релігійна громада Української Православної Церкви Благовіщення Пресвятої Діви Марії м. Коломия” вважає незаконним розпорядження Коломийського міського голови та рішення робочої групи.
Організація вимагає також визнати протиправними дії начальника Коломийської поліції щодо обмеження доступу релігійній громаді УПЦ Московського патріархату до приміщення храму.
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