Московський патріархат подав до суду на Ігоря Слюзара та Остапа Білейчука

У Івано-Франківському окружному адміністративному суді 1 серпня відкрито провадження в адміністративній справі за позовом Релігійної організації “Релігійна громада Української Православної Церкви Благовіщення Пресвятої Діви Марії м. Коломия” до міського голови м. Коломиї та начальника Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з приводу конфлікту, який виник навколо церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці у Коломиї.



Про це повідомляє Галичина з посиланням на матеріали Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

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