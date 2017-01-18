Подарунок на Водохреща від перевізників: проїзд у маршрутках Коломийщини зросте на понад 50%

Від завтрашнього дня, 19 січня, проїзд у маршрутках Коломийщини зросте на понад 50%.
Зокрема, з Коломиї до Печеніжина вартість проїзду становитиме 11 гривень, до Молодятина – 13 гривень. Раніше до Печеніжина проїзд коштував 7 грн., до Молодятина – 8 грн., пише Дзеркало Коломиї.
Районна влада тариф на проїзд не регулює, перевізники самі встановлюють вартість.
З Коломиї до Івано-Франківська проїзд зріс майже вдвічі і коштує тепер 43-44 грн.
Як повідомлялося раніше, рекомендований тариф для перевізників Прикарпаття складає 50-60 копійок за один пасажиро-кілометр.
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А чому не 20?