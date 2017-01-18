На скільки зростуть основні соціальні виплати в 2017 році. ІНФОГРАФІКА

У 2017 році, відповідно до рішення Верховної Ради, в Україні зростуть практично всі основні види соціальних виплат і мінімальна заробітна плата.

Разом із “мінімалкою” яка, як відомо, тепер уже становить 3,2 тис. грн, зріс і прожитковий мінімум: він наразі складає 1,355 тис. грн для працездатних осіб, але до кінця року становитиме 1,762 тис. грн.

Допомога одиноким матерям на дітей до 6 років зараз становить 1,355 тис. грн, у грудні вона зросте до 1,492 тис. грн. Тим матерям, що виховують дітей віком від 6 до 18 років, на цю мить держава щомісяця виплачує 1,689 тис. грн, а наприкінці року цей показник зросте до 1,86 тис. грн.

Детальніше – в інфографіці “Слова і Діла”.

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