Рекомендований тариф для перевізників Прикарпаття складає 50-60 копійок за один пасажиро-кілометр

В останні дні мешканці Прикарпаття активно обговорюють зростання на проїзду у громадському транспорті на міжміських перевезеннях. І як завжди думки перевізників та пасажирів не збігаються.

Самі перевізники обґрунтовують суттєве підняття цін на паливо-мастильні матеріали, підвищення курсу долара та підняття мінімальної зарплатні, інформує кореспондент Бліц-Інфо.

За словами заступника директора департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА Сергія Подошви, востаннє вартість міжміських та приміських перевезень змінювалася у квітні 2015 року.

Читайте також: У Коломиї поїздка 11-річної дитини зі школи закінчилася лікарнею

Відтак набрала повноваження постанова Кабміну, яка передбачає скасування регулювання цих тарифів облдержадміністраціями. Вона набрало чинності у червні 2015 року.

“Тариф є не регульованим. Перевізник сам визначає вигідний для ведення ним господарської діяльності тариф. Цей розрахунок розробляється не у довільній формі, для цього є методичні рекомендації затверджені міністерством інфраструктури”, – зазначає Подошва.

Наразі рекомендований тариф складає 50 – 60 копійок за один пасажиро-кілометр.

“Зараз ще є напрямки, де досі перевозять пасажирів за ціною близько 40 коп. Мова йде про райони де є насиченість міжобласних ліній. Зокрема такий Рогатинський район”, – додав чиновник.

В ОДА наразі проводять моніторинг ситуації, результати якого будуть направлені до антимонопольного комітету.

Чиновники також проситимуть в антимонопольного перевірити чому перевізники на всіх напрямках одночасно підняли тарифи на проїзд.

Загалом в області працюють близько 350 перевізників.

Читайте також: За місяць стане відома вартість проїзду у маршрутках Коломиї