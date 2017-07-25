Назвали ймовірну причину отруєння відпочивальників на Прикарпатті

Як повідомлялося раніше, у Верховині з підозрами на отруєння госпіталізовано 13 потерпілих, з них 11 іноземців.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, повідомляє сектор комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Відповідно до отриманого повідомлення від медпрацівників Верховинської центральної районної лікарні, наразі уже 16 потерпілим діагностували гострий гастроентероколіт (підозра на харчове отруєння). На місце події для з’ясування усіх обставин виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції.