Нову велотрасу для сімейного відпочинку відкрили у Буковелі. ФОТО+ВІДЕО

Сезон літнього відпочинку у Буковелі в розпалі.



З початку літа одна за одною відкрилися різноманітні атракції. Запрацював найдовший тролей України, оновлено дитячі атракціони, відкрито 28-метровий роуп-джампінг.

Будівництво велотраси тривало майже два місяці. Вона має 4 метри ширини і 3 200 метрів довжини. Розрахована як для початківців, так і для велосипедистів з досвідом. Але найголовніше – кататись тут можна цілими родинами, адже проектувальники з самого початку проектували віражі для сімейного відпочинку.

“Загалом, на спорудження такої атракції ми витратили 2 місяці. Працювали щоденно. Ціла команда спеціалістів та близько 6 одиниць важкої техніки. Ця траса єдина в Україні, яка відповідає канадським стандартам: кут, трампліни, відстань — розраховано практично все. Траса складається з безлічі поворотів та цікавих фігур. Переконаний, як новачки, так і професіонали отримають безліч вражень та позитивних емоцій від катання”, – говорить Олексій Приймачек, керівник проекту побудови велотраси.

З нагоди відкриття велотраси кондитери холдингу “Cartel” спекли торт, яким почастували усіх присутніх. Перед самим виїздом колеса велосипедистів обмили шампанським — на вдалі стрибки та повороти.

Та все ж головною подією літа стало відкриття нового велопарку.

Перші велосипедисти в захваті від нового парку. Зізнаються: варіантів того, як можна тут їздити, просто безліч.

“Багато траєкторій, дуже широка траса, тобто є куди розминутися. Можна обганяти один одного і три людини спокійно поміщаються. Це великий плюс і такої траси, впринципі в Україні, по-моєму немає. Тут і бабуся може спуститися і спортсмиенам є де потренуватися і розкататись”, – ділиться враженнями Олексій з Івано-Франківська.

Велоінфраструктура у Буковелі активно розвивається ось вже 10 років. Першу велотрасу тут відкрили ще у 2007-му. На досягнутому, як пообіцяв менеджер з розвитку курорту “Буковель” Артем Макаренко, зупинятись не будуть.

“Згодом плануємо збудувати ще дві велотраси складнішого рівня, адже курорт має унікальні ландшафтні поєднання для створення байк парку світового рівня. Та й наявні будемо вдосконалювати, доробляти, урізноманітнювати, бо з кожним роком любителів велосипедного спорту стає все більше, а місць в Україні де вони можуть вдосконалювати свою майстерність майже не має”, – говорить Артем Макаренко.

Окрім того, у зв’язку з розширенням велопарку, витяг №14 починає працювати в режимі оглядового. Відтак ще одна вершина курорту “Буковель” стала доступною для пішохідних екскурсій та цікавих прогулянок.

Детальніше дивіться у сюжеті каналу 402.

