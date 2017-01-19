На продаж виставлено усе майно “Коломийської паперової фабрики”

Фонд держмайна України оголосив про проведення аукціону з продажу майна “Коломийської паперової фабрики”, що знаходиться в Івано-Франківській області.

На торги виставлений цілий виробничий комплекс із складськими приміщеннями, устаткуванням та навіть транспортними засобами, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “Побудовано”.

Електронні торги з продажу майнового комплексу колишнього державного підприємства “Коломийська паперова фабрика” відбудуться о 10:00 год, 3 лютого 2017 року. За проведення аукціону відповідає товарна біржа “Універсальна товарно-сировинна біржа”. Прийом заявок від учасників завершується о 17:00 год, 30 січня.

Стартова ціна лоту заявлена у 13 873 080 гривень.



Як йдеться в оголошенні, до складу виставленого на торги майнового комплексу входять: основних засобів – 51 од. (у тому числі: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 склади готової продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво – 10 од., машини та обладнання – 75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи. Загалом, розмір об’єкта становить 20761,9 кв. м. Підприємство розташовано на земельній площею 53256,01 кв. м.

“Коломийська паперова фабрика” ще у 2011 році була включена до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом продажу з аукціону. Вже через рік підприємство припинило свою виробничу діяльність.

Знову про фабрику заговорили аж у жовтні 2016 року. Тоді правоохоронці викрили начальника регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області Зіновія Жовніра, під час одержання ним частини хабара у розмірі 20 тис доларів від посередника. Це стало найбільшим хабарем 2016 року на Прикарпатті.

Як пояснив генпрокурор України Юрій Луценко, Жовнір вимагав неправомірну вигоду у розмірі 150 тис доларів за сприяння у зменшенні оціночної вартості приміщень ДП “Коломийська паперова фабрика” на 8 млн грн під час їх приватизації.