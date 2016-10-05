Найбільший хабар на Прикарпатті: за зменшення оціночної вартості “Коломийської паперової фабрики” Жовнір вимагав хабар у підприємця

Генпрокурор Юрій Луценко відзвітував про затримання чергового хабарника – цьогоразу на Прикарпатті.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише “Дзеркало Коломиї”.

“На вихідних я вперше за 7 років збирав у Карпатах гриби. Тим часом у тих же Карпатах військовою та обласною прокуратурою Івано-Франківської області, за оперативної підтримки відділу “К” УСБУ задокументовано факт вимагання начальником регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області Жовніром З.Г. неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів США за сприяння у зменшенні оціночної вартості приміщень ДП “Коломийська паперова фабрика” на 8 млн. грн. під час їх приватизації”, – розповів генпрокурор.

За його словами, під час одержання частини хабара у розмірі 20 тис. доларів США через посередника, корупціонера затримано.

Це наразі найбільший хабар 2016 року на Прикарпатті, пише Курс. “Як писав класик: красиве і корисне”, – підсумував Луценко.

Довідка:

Зіновій Жовнір народився 1 вересня 1953 р. в селі Мочеради Мостиського району Львівської області. У 1960-1970 р. навчався в Золотковицькій і Гусаківській середній школі. У 1971-1975 р. навчався у Судово-Вишнянському зооветеринарному технікумі.

З 1975 р. працював за фахом – ветеринаром в колгоспі імені І. Франка на Львівщині, лаборантом лабораторії м’ясного скотарства Науково-Дослідного інституту Землеробства і тваринництва західних регіонів України, зоотехніком. У 1982-му дослужився до директора Городоцького відгодівельного радгоспу Львівської області. Згодом став заступником директора радгоспу “Львівський”.

У 90-ті Жовнір пішов у приватні структури – кооператив “Авангард”, фірма “Віта”, ДП “Рінгдейх Ентерпрайзіс”.

З червня 2012 р. і до сьогодні трудився начальником регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській області.

Одружений. Дружина – Жовнір Лариса Валентинівна. Дочки – Жовнір Олена Зіновіївна та Жовнір Віта Зіновіївна.

Наразі Зіновій Жовнір лідирує за розміром хабара у цьогорічній кримінальній хроніці.