Подробиці справи про хабар за знецінення “Коломийської паперової фабрики”, який вимагав голова Фонду держмайна області. ФОТО

Подробиці справи про хабар за знецінення “Коломийської паперової фабрики”, який вимагав голова...

Сьогодні, 5 жовтня, в обласній прокуратурі правоохоронці розповіли про подробиці затримання на гарячому одного з керівників Фонду держмайна в області.

Як повідомив заступник прокурора області Микола Кукуряк, затриманий (чиновник п’ятої категорії) вимагав та отримав частину грошей за знецінення приміщень Коломийської паперової фабрики, яка має виставлятися на продаж з аукціону, повідомляє Галка.

“Хабар вимагали у підприємця з Києва”, – уточнив Кукуряк.

Заступник начальника Управління СБУ в області Олег Салюк додав, що затриманий запропонував підприємцю детальну схему знецінення паперової фабрики, а також озвучив розмір своєї винагороди за допомогу.

“Була запропонована детальна схема зменшення ціни об’єкту з 13 мільйонів до п’яти, але ще чотири мільйони мала бути неправомірна вигода особисто йому (чиновнику – “Галка” )”, – розповів Салюк.

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Схему СБУ та військова прокуратура документувала впродовж серпня-вересня.

Підозру службовій особі оголосять сьогодні. Кукуряк повідомив, що на час слідства прокуратура проситиме залишення горе-чиновника під арештом. Прокурор запевнив, що справу намагатимуться передати в суд якнайскоріше. Санкція за хабар – від восьми до 12-ти років в’язниці.

Посередником у справі проходить один з місцевих приватних підприємців, дружній до затриманого. Він також наразі під арештом.

Особу та посаду затриманого на брифінзі не озвучили.

Фото з місця затримання опублікував і Генпрокурор України Юрій Луценко.



