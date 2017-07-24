На Прикарпатті втопився 28-річний чоловік

Вчора, 23 липня, в обід до городенківських рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Хмелева у Дністрі потонув 28-річний житель с. Дубки.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

До місця події направили 5 рятувальників та водолазів Івано-Франківської РВС, а також слідчо-оперативну групу поліції.

Водолази обстежили 8000 м. кв Дністра, але тіло не виявили.

О 20.56 пошуки припинили та відновили сьогодні з 8 години ранку.

Як повідомлялося раніше, з початку року на водоймах загинуло майже 500 українців.

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