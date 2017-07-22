З початку року на водоймах загинуло майже 500 українців

У повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій кажуть, що з початку 2017 року на водоймах України загинули 498 громадян.

Про це пише “Слово і Діло” з посиланням на прес-центр ДСНС.

“Тільки з початку цього тижня, з 17 по 22 липня, на водних об’єктах країни загинули 24 людини. Всього з початку року на водоймах країни вже загинули 498 осіб, з яких 53 дитини. При цьому врятовано 401 людину, в тому числі 92 дитини“, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.

“Найбільш частими причинами виникнення надзвичайних подій на воді є використання плавзасобів при сильних поривах вітру, перебування біля води в стані алкогольного сп’яніння, а також відсутність нагляду за дітьми, які нерідко відвідують водойми без супроводу дорослих“, – кажуть рятувальники.

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