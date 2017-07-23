Поблизу Коломиї ледь не розбився екскурсійний літак

Вчора, 22 липня, поблизу Коломиї ледь не трапилась авіакатастрофа.

О 15.10 повітряне судно “СЕSSNA” моделі 182Р, яким керував 63-річний пілот з Тернопільщини, вилетіло зі злітно-посадкового майданчика “Коломия”, пише КУРС.

На борту літака перебувало чотири пасажири (1993 р. н., 1994 р. н., 1995 р. н. та 1997 р. н.). Під час польоту над Коломиєю та Корничем через технічні несправності повітряного судна пілот вирішив здійснити посадку на пасовищі біля Корнича.

Під час пробігу коліс літака по траві передня стійка шасі з’їхала у рів, внаслідок чого літак перекинувся.

У результаті аварії одного з пасажирів та пілота з тілесними ушкодженнями госпіталізували у Коломийську ЦРЛ, ще одного пасажира після надання медичної допомоги відпустили додому. Загорання повітряного судна не було.