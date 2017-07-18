На Прикарпатті відновлюють два аеропорти та запланували будівництво вертолітних майданчиків

На останній сесії Івано-Франківської обласної ради депутати затвердили схему планування території області, зокрема транспортні магістралі.

Мова йде про довгострокову перспективу. Схема планування території області – це основний містобудівний документ регіонального рівня, необхідний для розробки соціально-економічних програм як області в цілому, так і кожного району зокрема, пояснює заступник начальника управління архітектури та містобудування ОДА Ігор Шевчук.

Дослідну роботу для цього провели фахівці “Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст “Діпромісто” за тими вихідними даними, які надавали практично всі обласні і районні організації та установи, пише ГК.

Документ можна вважати основоположним при розробці генеральних планів різних населених пунктів нашого краю. Але зібраний у схему матеріал не є каноном – постійно вестиметься моніторинг щодо оновлення його у тій чи іншій галузі.

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Транспортну мережу області вже реконструюють, розширюючи проїзні смуги та підвищуючи категорії доріг. Територією Івано-Франківщини передбачений транспортний коридор міжнародного значення “Європа – Азія” – автомагістраль, що починається у Франкфурті і закінчується в Алма-Аті. Прикарпаттям ця дорога пройде від Вишківського перевалу через Долинський, Рожнятівський, Калуський і Галицький райони з виходом на Тернопіль. Інша автомагістраль планується у критському напрямку, вона з’єднає Балканський регіон з Мінськом.

Ще один аспект розвитку транспортного сполучення – перспектива будівництва залізничної колії, яка відповідатиме міжнародним стандартам. Вона йтиме майже паралельно існуючій і зв’язуватиме Варшаву та Бухарест.

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На перетині транспортних артерій будуть формуватися транспортні вузли, де передбачається будівництво різного роду обслуговуючих об’єктів, логістичних центрів, об’єктів виробництва та відпочинку. Одним з пріоритетних напрямків розвитку області є відкриття міжнародного переходу в Шибене Верховинського району на територію Румунії.

Всі рекреаційні зони у перспективі будуть об’єднані регіональною дорогою з початком у Мислівці Долинського району. Окрім того, у населених пунктах уздовж річок Дністра, Лімниці, Бистриць та інших запроектовані рекреаційні туристичні зони. Це будуть місця відпочинку як для приїжджих туристів, так і для місцевого населення.

Також заплановане і вже частково розпочалося відновлення аеропорту в Косові. Наразі він перебуває у приватних руках, ним користується обмежене коло осіб, є відповідна техніка для обслуговування малої авіації. Нині також триває відновлення Коломийського аеропорту, але це стратегічний об’єкт Міністерства оборони і про цивільну авіацію там поки що не йдеться. Водночас майже у кожному райцентрі заплановане будівництво вертолітних майданчиків – на необхідності функціонування таких об’єктів наголошують працівників служби надзвичайних ситуацій та екстреної медичної допомоги.

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Крім того, однією з пропозицій розробників схеми планування території Івано-Франківщини є створення канатної дороги між Яремче та Буковелем на висоті 25 метрів. Необхідність її будівництва пояснюють тим, що нині дорога Мукачево – Львів сильно завантажена, тож для поліпшення ситуації на ній і пропонують збудувати 15-кілометрову канатку.