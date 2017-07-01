Гроші підуть за лікарем, а не лікар за грошима. Як у Коломиї працюватиме медреформа

Гроші підуть за лікарем, а не лікар за грошима. Як у Коломиї...

Від 1-го липня в Україні стартує перший етап медичної реформи, який стосується первинної ланки медичної допомоги – рівня амбулаторій та ФАПів.

Найважливіше, що кардинально змінюється модель фінансування медицини, – держава не даватиме кошти на утримання медичної інфраструктури й не платитиме медикам первинної ланки фіксовану зарплату, а виділятиме кошти на реальну допомогу пацієнтові, з чого і будуть формуватися витрати на зарплату команді медиків (лікар, медсестра та інші), пише “Дзеркало Коломиї“.

Лікар амбулаторії отримуватиме кошти на кожного конкретного пацієнта, який уклав з ним письмовий договір з розрахунку орієнтовано 210 гривень на рік за одного.

Кошти йтимуть уже не через місцеві адміністрації, а безпосередньо на комунальний медзаклад, де лікар працює, або ж йому на руки, якщо він займається приватною практикою.

Як реформа запрацює “в реальному часі” ніхто передбачати не береться.

На Коломийщині працюють дві структури первинної ланки: міський Центр первинної медико-санітарної допомоги та районний.

Як діє міський Центр – цікавимося в головного лікаря комунального закладу міськради ЦПМСД Володимира Мельничука.

– Пане Володимире, які міські медзаклади входять до вашого Центру?

– Маємо чотири приміщення, у яких розміщуються сім амбулаторій: чотири амбулаторії на вулиці Шевченка (колишня цехова поліклініка), амбулаторії на вулицях Шухевича (стара поліклініка) і Леонтовича та плануємо відкрити дві амбулаторії на вулиці Чорновола, де розташований адміністративний корпус ЦПМСД. Також наразі у дитячій поліклініці працюють наші педіатри.

– Чи все місто рівномірно охоплено амбулаторіями?

– Ми намагалися розміщувати амбулаторії передусім з огляду на зручне автобусне сполучення. На сьогодні залишається відкрити підрозділ амбулаторії в міському районі Косачівка. Маємо вже домовленість з водним господарством, орендуватимемо у них приміщення для обслуговування понад трьох тисяч населення самої Косачівки та району біля аеропорту. Відкриємо незабаром також оновлене приміщення в центрі міста.

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– Ми вже багато наслухалися про сімейних лікарів, проте як вибудуються зв’язки між ними й пацієнтами невідомо.

– У нас працює 11 сімейних лікарів. Хтось перейшов з району, четверо лікарів перевчилося на сімейних, декількох ми прийняли вже підготовлених з інтернатури. Перевага сімейної медицини доведена досвідом близького зарубіжжя, тієї ж Польщі, чи Хорватії.

Слід зрозуміти, – щоби отримати якісну допомогу на другому рівні, тобто в міській поліклініці, чи в стаціонарному відділенні лікарні, всі ми маємо йти через сімейного лікаря. Таким чином зекономимо гроші й збережемо здоров’я.

Звичайно, людина має право вибору, вона може йти й до приватного медзакладу, таких у Коломиї є, здається, п’ять. Але ми говоримо про комунальні.

Державні гроші йтимуть слідом за пацієнтом до вибраного ним лікаря – туди, куди він, пацієнт, буде звертатися. З початком липня буде утворена Національна служба здоров’я, такий собі страховий агент від держави.

Дія агентства така: ми вам дали на квартал стільки-то коштів для кожного зареєстрованого вами пацієнта. А які ви за ці кошти надали послуги? Наскільки люди ними задоволені? Тобто, Національна служба буде перевіряти витрати цих коштів і робити висновки – куди їх спрямовувати.

– А який переважно вік медпрацівників коломийського Центру?

– З працюючих майже 50 лікарів десь відсотків шістдесят – люди передпенсійного й пенсійного віку. За два останніх роки ми прийняли на роботу двох молодих лікарів. Дехто перебуває в декреті. Якщо не повернеться, то з’являться вакансії.

Якщо ж ви маєте на увазі, чи повною мірою медики літнього віку справляться з навантаженням, то висновок зробить не адміністрація, а громада. Відбудеться природний відсів. Не набере лікар пацієнтів – не матиме доходу.

– А чи, бува, не складеться ситуація, коли лікарю стане вигідно, щоб його пацієнти частіше хворіли?

– Навпаки. Чим менше його пацієнт буде хворіти, тим більше коштів, виділених державою, лікар заощадить і, отже, матиме більші прибутки. Бо тепер протилежне, – кожний візит до лікаря, це додатковий для нього прибуток.

На первинці акцент ставиться на профілактику, щоби менше було необхідності лягати в лікарню.

А взагалі, ми можемо тільки радіти, що нарешті держава взялася серйозно за медицину.

Спілкувався Андрій МАЛАЩУК

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