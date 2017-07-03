Пенсійна реформа: хто втратить право на пільгові пенсії

У рамках запропонованої Урядом пенсійної реформи ряд пенсіонерів втратять право на отримання пільгової пенсії.

Відміна спеціальних пенсій торкнеться судів, прокурорів, державних службовців, науковців. З 1 січня цього року до цих професій будуть застосовуватися загальні вимоги по стажу та віку для виходу на пенсію. Зараз їхні пенсії вищі, ніж у звичайних пенсіонерів.

Виняток складуть пільгові категорії населення, які належать до так званих списків 1 та 2, затверджених Кабінетом міністрів. Мова про машиністів, бригадирів, сталеварів, вантажників і багато інших професій. Вони й надалі зможуть достроково виходити на пенсію. Однак тут є певна заковика.

Чинне законодавство виписане так, що зараз ці категорії мають право виходити достроково на пенсію за 5/10 років до настання пенсійного віку.

Сьогодні складається парадоксальна ситуація: через подовження страхового стажу пенсійний вік розмивається.

Фіксація чіткого віку виходу на пенсію для категорій зі списків 1 і 2 призведе до того, що з часом більшість людей будуть виходити на пенсію в 65 років, а дострокова пенсія призначатиметься вже за 10 або за 15 років до виходу на пенсію. Момент соціальної справедливості у цьому випадку сильно кульгає.

Таких пенсіонерів нараховується на сьогодні близько 3 мільйонів осіб.

Автор: Юрій КУЗОВОЙ, директор департаменту соціальної політики Федерації роботодавців України

VoxConnector спеціально для Дзеркала Коломиї

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