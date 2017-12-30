На Коломийщині вщент згорів житловий будинок

На Прикарпатті за минулу добу зареєстровано 3 пожежі.

У Печеніжині на Коломийщині трапилася пожежа в приміщенні кухні приватного житлового будинку 26-річної мешканки, інформує Дзеркало Коломиї з посиланням на Управлінні з питань цивільного захисту ОДА.

Будинок згорів вщент.

У Надвірній сталася пожежа побутового сміття на відкритій території та ще одна пожежа трапилася в приміщенні магазину “Ритуальні послуги”.

Як повідомляли, цьогоріч на Коломийщині сталося понад 240 пожеж, у вогні загинуло 6 осіб.