Цьогоріч на Коломийщині сталося понад 240 пожеж, у вогні загинуло 6 осіб

Щорічно на території Коломийщини виникає значна кількість пожеж, внаслідок яких травмуються та гинуть люди, завдаються великі матеріальні збитки.
Так цьогоріч вже сталося понад 240 пожеж, у вогні загинуло 6 осіб, ще 4 особи отримали травми.
Напередодні свят рятувальники знову нагадують про обережність та відповідальність.
Кажуть, багаторічний аналіз дає підставу стверджувати, що людський фактор – головна причина чи не кожної пожежі.
Інколи помилкова безпечність зменшує пильність та призводить до біди, йдеться в сюжеті НТК.
Нагадаємо, рятувальники закликають коломиян бути обережними з гірляндами під час новорічних свят.