На Коломийщині депутат облради вдарив журналіста

Сьогодні у Печеніжинській ОТГ під час наради з перевізниками між журналістом Євгеном Гапичем та депутатом Івано-Франківської облради Дмитром Лащуком виник конфлікт.

У ході словесної перепалки, як коментує журналіст, його вдарив депутат.

“Дзеркало Коломиї” поспілкувалися з двома сторонами конфлікту. “Під час засідання я тихо розмовляв зі знайомим, але Д. Лащук сказав мені: “Тихо будь”. Але я нікому не заважав, розмовляв пошепки. Почалася словесна перепалка і він каже мені: “Давай вийдемо поговоримо”. Як тільки ми вийшли, він зі всієї сили вдарив мене у живіт. Це бачили десь 10 осіб, які знаходилися на той час у фойє, серед них і журналісти“, – розповів журналіст Євген Гапич. Але Дмитро Лащук має свою версію цього конфлікту і переконує, що не вдарив журналіста. “Під час наради Є. Гапич голосно розмовляв з кимось, я зробив його зауваження, кажучи: “Женя, будь ласка, трохи тихіше”. На що він мені відповів: “Закрий рот, пішли поговоримо”. Це чули всі присутні. Я не вдарив його. У фойє просто відбулася словесна перепалка. Є свідки, які можуть це підтвердити“, – прокоментував депутат. Тим часом після конфлікту Євген Гапич викликав поліцію та написав заяву на Дмитра Лащука за перешкоджання журналістській діяльності.

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