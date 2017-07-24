На Франківщині знову поширюють неправдиві звернення щодо фінансової підтримки дітям

Останнім часом почастішали випадки звернень нібито за дорученням керівництва облдержадміністрації до очільників підприємств, організацій та установ різних рівнів і форм власності щодо надання фінансової допомоги дітям-сиротам.

Про це повідомляє відділ прес-служби Івано-Франківської обласної державної адміністрації, пише Дзеркало Коломиї.

Мова йде про перерахування коштів на рахунки благодійних організацій задля переведення доходів із оздоровлення дітей у таборах відпочинку, санаторіях, лікувальних закладах.

На сьогоднішній день ОДА не ініціювала таких акцій зі збору коштів і ніяких відповідних доручень з цього приводу не надавала.

Читайте також: Прикарпатка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон двох доньок.