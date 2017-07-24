Прикарпатка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон двох доньок

Випадок трапився цими вихідними в пункті пропуску “Порубне”, де в рейсовому автобусі “Неоплан” сполученням “Львів – Софія” їхала мешканка Прикарпаття разом з двома доньками.

Під час паспортного контролю у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності нотаріально засвідченої згоди батька для виїзду дітей за кордон, повідомляє Букінфо з посиланням на прес-службу Чернівецького прикордонного загону.

В ході поглибленої перевірки документа було встановлено, що він містить часткові ознаки підробки, а тому не дає права на перетин кордону.