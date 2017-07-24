Прикарпатка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон двох доньок

Випадок трапився цими вихідними в пункті пропуску “Порубне”, де в рейсовому автобусі “Неоплан” сполученням “Львів – Софія” їхала мешканка Прикарпаття разом з двома доньками.
Під час паспортного контролю у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності нотаріально засвідченої згоди батька для виїзду дітей за кордон, повідомляє Букінфо з посиланням на прес-службу Чернівецького прикордонного загону.
В ході поглибленої перевірки документа було встановлено, що він містить часткові ознаки підробки, а тому не дає права на перетин кордону.
У результаті неповнолітнім громадянам України відмовлено у пропуску через державний кордон.
У діях же матері вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 358 “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів” Кримінального кодексу України, про що інформовано Глибоцьке ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області.
Читайте також: Рятуючись від нестерпної спеки, у потязі “Миколаїв – Івано-Франківськ” зняли вікна. ФОТО