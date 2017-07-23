Рятуючись від нестерпної спеки, у потязі “Миколаїв – Івано-Франківськ” зняли вікна. ФОТО

Поїзд “Миколаїв – Івано-Франківськ” в дорозі близько 27 годин. Хоч він і обладнаний кондиціонерами, але вони не працюють. Для пасажирів ця поїздка перетворилася на пекло.

Вчора, 22 липня, у спільноті “Варта1” Сергій Мирошниченко повідомив, що помітив на залізничному вокзалі у Львові потяг 134/133 “Миколаїв – Івано-Франківськ”, який був без вікон, пише Галицький кореспондент.

Відтак він вирішив поцікавитися у пасажирів, що сталося. Вони відповіли, що коли температура у купе дійшла до позначки +40, то вони почали бунтувати і провідник зняв вікна.

“Я реально не втримався, коли це побачив. У лівому куті позначка, що у вагоні кондиціонер, у правому куті сам кондиціонер, а на іншому фото видно що кондиціонерів два. Провідника ніхто не звинувачує, він заручник ситуації і фактично не мав права такого робити. Найгірше буде, якщо його за це покарають“, – написав чоловік.

Також він дивується, куди ж дивиться дирекція ПАТ “Укрзалізниця”. Мовляв, невже немає коштів, щоб відремонтувати ці вагони.

“Вартість квитка досить висока, місць немає, а куди ж ідуть ці гроші? З/п на залізниці теж бажають бути кращими. Якщо вже і є така, вибачте с****, то прирівняйте такі “купейні” вагони до сидячих, а то якось оригінально виходить, купуєш купе, де ти ніби маєш їхати з мінімальним комфортом, а їдеш гірше, ніж в плацкарті, в якому стін немає і повітря за рахунок цього краще циркулює”, – висловив невдоволення Сергій Мирошниченко.

Львів’янка Юлія Кушнір повідомила, що якраз їхала в тому вагоні.

“Це жах. І ми, і діти задихалися. Ходили в сусідній вагон, бо там були відкриті вікна. Але це ще нічого, бачили б ви до яких винаходів вдавалися всі, щоб освіжити купе, тому що в самому купе свіжіше не було, тільки в коридорі. Хлопці натягували простирадло від вікна до купе і хоч якось його освіжали)))) Геніальні ідеї виникають в екстрених ситуаціях))Так в КУПЕ я ще не їздила)))“, – написала жінка.

Окрім того Юлія повідомила, що вже неодноразово писали та реєстрували скарги, але відповідей немає і досі.

“Не знаю чи це вина провідника, чи начальника поїзда, але влітку вони мали б бути вже давно підготовлені і перевірені на справність. Ми не їхали безкоштовно, тому мали право на більш-менш комфорт, тим паче з дітьми. Реально мліли в тому пеклі“, – обурюється жінка.

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