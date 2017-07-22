На пішому пункті пропуску через українсько-польський кордон помер українець

На пішому пункті пропуску в Шегинях померла людина.

За інформацією подорожуючих це сталось вчора вранці, інформує Кордон зараз – Kolejka teraz.

70-річний мешканець Борисполя разом з дружиною їхав до Польщі, за деякими даними, на наукову конференцію.

Йому стало погано під час чекання в черзі. Люди його пропустили наперед, проте польські прикордонники його не пропустили через браму.

На місце викликали швидку допомогу і поліцію. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

За словами свідків події, на місці працювали дві групи медиків. Польські медики намагались зробити все можливе (різниця оснащення польських медиків і наших конкретно різниться, і це сумно). У чоловіка пішла кров ротом і він помер.

Викликали поліцію. Тіло залишалося там до 11:45 точно. Також повідомляється, що дружина загиблого просила, щоб польські прикордонники не забирали тіло до себе.

Держприкордонслужба України вже офіційно підтвердила смерть українця на кордоні.