На Франківщині водій збив пішохода і втік

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в Івано-Франківську.



Про це повідомялє Фіртка з посиланням на AutoLife IF.

Водій, рухаючись вулицею Північний Бульвар поблизу торгово-розважального комплексу “Панорама PLAZA”, збив людину та втік з місця аварії.

Як зауважують у автомобільній спільноті, марка машини – Лада 15-ка, сірий колір, д.н з. ВС6302, тікав у сторону мікрорайону Пасічна.

Як повідомлялося, у Коломиї автомобіль збив 19-річного пішохода.

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