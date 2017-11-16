На Франківщині 19-річний водій збив на смерть велосипедиста

Трагедія сталася 15 листопада близько 17.45 у Старому Лисці Тисменицького району на вул. Центральній.

Про це повідомляє управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

19-річний водій “Део Ланос”, житель Іваниківки Богородчанського р-ну, проявив неуважність та допустив наїзд на 38-річного велосипедиста, жителя Старого Лисця, який перетинав ділянку автодороги у невстановленому місці.

Від отриманих травм велосипедист помер на місці події.

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