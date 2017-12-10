Майже детектив: у Польщі досі не знайшли українця, який зник понад місяць тому. ФОТО

Місцева поліція не виявляє особливого бажання розслідувати інцидент.

У Польщі вже більше місяця шукають зниклого українця, який працював у пекарні в місті Серпц, розташованому за сотню кілометрів від Варшави. Нагадаємо, 25-річний дніпрянин Кирило Вознюк зник ще 4 листопада . Пізно ввечері він сам поїхав на дискотеку у сусідньому селищі Борково–Косцельне і більше на зв’язок не виходив, пише СВІТUA з посиланням на ТСН .

Близько першої ночі Кирило вийшов з клубу і нібито поїхав на попутці, після чого зв’язок з ним зник. Щоправда, тут свідчення очевидців розходяться. Як розповідає товариш Кирила Олег Яковенко, одні кажуть, що хлопець сів у машину, інші – що просто пішов геть.

ЯК ШУКАЄ УКРАЇНЦЯ ПОЛЬСЬКА ПОЛІЦІЯ

Світло на ситуацію могли б пролити записи з відеокамер спостереження, які зокрема зафіксували, як Кирило виходив з нічного закладу. Проте у поліції повідомили родичам, що їм не вдалося з’ясувати навіть номера авто, щоб допитати водія.

Також загадкова історія сталася із записами з камери спостереження у приміщенні клубу.

Волонтери, які займалися пошуками Кирила до приїзду його мами Ірини Ростовцевої, звернули увагу на те, що відео було неповним.

“На ньому не вистачає 20 хвилин. І після цього видно, як Кирило виходить з темного коридору вже у несамовитому стані. На території клубу працює близько 70 камер. Я не вірю, що у них там десь, в якихось коридорах немає камер”, – нарікає мама Кирила.

Жінка підозрює, що Кирила у клубі чимось опоїли. Вона зауважила, що навіть коли він вживав багато алкоголю, то тримався набагато краще. До того ж, у клубі він провів всього лише близько півтори годин.

Наразі пошуки тривають. Проте у родичів зниклого виникає відчуття, що поліція наче щось приховує.

“Багато чого не договорюють. Багато запитань, на які немає відповідей. От, наприклад, ставили запитання щодо пошуків із собаками. У поліції сказали, що в цьому районі собак немає. Але як так? Чи їх не можна викликати?” – нарікає друг Кирила.

Також у поліції ніяк не можуть відстежити телефон українця, пояснюючи, що він постійно відключений.

Ірина звернулася із заявою про зникнення сина також і в українські правоохоронні органи. Крім того, написала звернення на ім’я міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

7 грудня вона відвідувала консульство у Варшаві, проте дипломати розводять руками і кажуть, що не можуть вплинути на поліцію та прокуратуру Польщі.

“У консульстві сказали, що зникає багато людей, але по моєму сину багато відписують, що шукали. Було найнято 5 детективів, шукали з гелікоптером, з дроном, і рівень ріки навіть понижували (там болотиста місцевість, і це робилося, щоб побачити, якщо його десь викинули). У поліції таких можливостей немає, це все робила пані Агнешка, керівниця пекарні. Дуже багато людей було задіяно з пекарні, їх організовано возили на пошуки і вони ходили по лісах”, – розповіла Ірина.

Проте правоохоронні органи, за словами мами, неохоче йдуть на зустріч у пошуках. Зокрема, її навіть не пустили на прийом до місцевої прокуратури. Тож жінці довелося найняти місцевого адвоката, який зараз допомагає зі справою.

Наразі Кирила також оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.

Рідні зверталися навіть до ворожок.

“Три ворожки сказали, що він десь в якомусь приміщенні. Одна ворожка сказала, що його утримують проти його волі, а інша сказала – що він по своїй волі там”, – розповів Яковенко.

Ірина розповіла, що польська прокуратура відмовляється заводити кримінальну справу про викрадення Кирила через відсутність підстав. Проте, як з’ясувалося, підстави можуть бути.

НА ҐРУНТІ РЕВНОЩІВ

За словами товариша, Кирило мріяв про створення власної родини. У Польщі, куди він вже третій рік їздить на довгострокову роботу, він кілька разів розпочинав стосунки з дівчатами.

Близько 10 місяців тому Кирило почав зустрічатися із заміжньою полячкою Мардженою, яка була на 12 років старша від нього і мала двох дітей. Кирило познайомився із жінкою на роботі у пекарні, де вона працювала менеджером.

“Вона постійно їздила до нього додому, у неї були ключі від його квартири. Вона розповідала, що розходиться зі своїм чоловіком, мовляв, між ними вже нічого немає, а любить вона тільки Кирила. Кирило вже розмовляв з її чоловіком. Були такі розбірки щодо цього, але наче все залагодилося, все було нормально”, – розповів Олег Яковенко.

За словами мами, у поліції показали їм переписку Кирила з Мардженою, з якої було очевидно, що він цікавив жінку лише для задоволення сексуальних потреб.

Крім того, мамі видається підозрілою поїздка Кирила до нічного клубу у ніч зникнення. Вона певна, що це було замовне викрадення – помста від чоловіка Марджени.

“У цьому клубі він перебував лише вдруге. Одного разу він там був навесні з друзями. А зараз пішов один. Я підозрюю, що його туди викликали або дзвінком, або ще як. Тому що і вигляд у нього був не клубний. Не для клубу він був одягнутий. Виходячи з дому, він сказав своїм співмешканцям, що скоро буде”, – розповіла Ірина.

Також, судячи з даних переписки, у цей час він спілкувався з Мардженою, яка разом із чоловіком саме перебувала на сімейному заході у кафе “Максим”, розташованому на трасі в кілометрі від Боркового.

“Він міг туди піти. Але у тому кафе тоді не працювали камери, тому не можуть перевірити, чи хтось кудись відходив, чи від’їжджав, чи ні. Але вони всі один одного покривають”, – нарікає мама.

Підозри мами посилилися після того, як до неї звернувся друг родини Марджени Анджей, який закликав її заспокоїтися.

“Анджей зв’язався зі мною через месенджер. Сказав, що має інформацію і запропонував зустрітися. Під час зустрічі казав мені заспокоїтися. Я питаю, чи це чоловік Марджени міг зробити. Анджей каже: “Ні, він дурень, і він жадібний, не став би платити гроші за замовне вбивство”, – розповіла Ірина.

Пізніше мама зверталася до Анджея та просила повідомити хоч якусь інформацію або допомогти викупити сина, підозрюючи, що його десь утримують.

“Я вам грошей дам, ви тільки скажіть. А він каже: “Я вас пізніше наберу, ми приїдемо і поговоримо”. Зверніть увагу, що він не сказав “Я нічого не знаю”. Коли людина нічого не знає, то вона так і скаже, але він щось крутить”, – зазначив друг Кирила Олег.

Проте у поліції на ці підозри заявили, що Марджена, її чоловік та Анджей мають алібі. Примітно, що алібі підтверджується лише членами родини, адже відео з камер в кафе немає.

Своєю чергою Ірина зазначає, що спілкувалася з багатьма місцевими жителями, які розповіли, що Анджей нібито має родичів у поліції.

До речі, Марджена днями оформила собі лікарняний, що перешкоджає проведенню допитів.

ЧАСТИЙ ГІСТЬ У ПОЛЬЩІ

Кирило вже не вперше їздить до Польщі на роботу. Це вже його четверта робоча віза, каже Олег Яковенко, який познайомився з Кирилом саме під час роботи поблизу Вроцлава більше року тому.

Цього разу, у пекарні міста Серпц, Кирило працював разом із однокласниками.

Усі фото: tsn.ua.

“Кирило – спортсмен, він постійно висів на турніку, підтягувався. Він активний хлопець. Я знаю цю людину тільки з хорошого боку”, – розповів Олег, зауваживши, що всі знайомі відгукуються про Кирила лише у позитивному ключі.

Родина Кирила – мама, сестра і батько – живуть у Дніпрі. Три тижні тому мама Кирила разом з його тіткою приїхала у Польщу, щоб займатися пошуками сина. Тепер Ірина має повертатися в Україну, щоб не втратити дві роботи. На утриманні вона має 11–річну доньку та літню маму.

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