У Польщі зник 25-річний українець. ФОТО

У ґміні Серпц Мазовецького воєводства 4 листопада зник 25-річний українець Кирило Вознюк.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо юнака, повідомити до поліції, пише СВІТUA з посиланням на poland2day.com .

За попередньою інформацією, чоловік приблизно о 22:00 4 листопада вийшов з дому в Серпц з наміром піти на дискотеку до Борково Косцельне.

Швидше за все, українець таки був на дискотеці в клубі. Проте після вечірки до місця свого проживання чоловік так й не повернувся. Роботодавець українця повідомив про зникнення лише 6 листопада.

Кирило має зріст 185 сантиметрів, вага – приблизно 70 кілограмів, очі світлі, статура середня, коротке волосся, округле обличчя, середній ніс.

На момент зникнення українець був вдягнений у сіру товстовку без капюшона, світлі джинси, сірі кросівки Adidas, сіру кепку Nike, вітровку темно-синього кольору з капюшоном.

Усіх, хто бачив Кирила або знає про його місце перебування, просять зв’язатися з поліцією у Серпц за телефоном (024) 256-82-00 або звернутися до найближчого відділення поліції за номером екстренної допомоги 997 або 112.

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