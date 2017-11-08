17-річний прикарпатець, якого розшукували майже тиждень, знайшовся у Львові

Розшук 17-річного Дениса Фальковського із Калущини тривав майже тиждень і сьогодні, нарешті, дав результат. Поліція встановила його місце перебування і вже знайшла хлопця.

Як повідомлялося, 17-річний житель села Довгий Войнилів Калуського району поїхав з дому на спортивному велосипеді ще другого листопада і не повернувся.

Поліція кілька днів розшукувала його не лише на Прикарпатті та Львівщині, де його бачили востаннє, а і на Житомирщині, де мешкає його дядько, пишуть “Вікна”.

Кількаденні пошуки та зусилля калуських оперативників таки дали результат: сьогодні його знайшли.

Як повідомив начальник Калуського відділу поліції ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області Василь Маківничук, неповнолітній мешканець Калущини перебував у Львові.

“До Львова він доїхав велосипедом. Там винайняв собі житло. Наразі його знайдено. З ним перебувають працівники поліції. Сьогодні хлопця привезуть у Калуш”, – каже Маківничук.

Про причини втечі з дому хлопець розповість уже після повернення.