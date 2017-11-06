Зниклого школяра з Франківщини знайшли на Житомирщині

Денис Фальковський з Прикарпаття, якого декілька днів розшукували рідні, знайшовся. Хлопець зараз на Житомирщині.

Про це повідомляють Вікна.

До рідних 17-річного Дениса із села Довгий Войнилів зателефонував родич із Житомирщини. Він повідомив, що хлопець у нього.

За попередньою інформацією, із хлопцем усе гаразд. Чому він подався до дядька за кількасот кілометрів від дому, наразі не відомо.

У відділку поліції, проте, підтвердили, що з Житомирщини був телефонний дзвінок.

Більш точну інформацію про зниклого парубка у поліції пообіцяли надати після того, як його буде опитано.

Нагадаємо, що зникнення хлопця не було випадковим. Адже він узяв із собою деякі речі, 600 гривень і навіть зубну щітку.