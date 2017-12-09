Стало відомо, скільки українців працює в Польщі. ВІДЕО

Павло Клімкін, голова українського МЗС, заявив про те, що українські заробітчани вносять значущий вклад в економіку Польщі.

Про це він повідомив журналістам в ефірі “112 Україна“, коли коментував заяву Матеуша Муравєцького, нового польського прем’єра, щодо великої кількості українських біженців у Польщі, пише Gazeta.ua.

Клімкін розповів, що, за оцінками відомства, наразі в Польші перебуває майже 1 млн українців: “МЗС оцінює, що майже 1 млн українців є в Польщі. Так хто кого рятує? В даному сенсі ми рятуємо польську економіку. Але з нашими польськими друзями ми завжди будемо розмовляти як з друзями з усіх питань, включаючи питання нашої історичної пам’яті”.

Він наголосив: “Ми реально рятуємо польську економіку, оскільки українці там працюють. Я знаю випадки, коли українцям пропонують більшу зарплатню, оскільки вони більш гнучкі, дуже сфокусовані на тому, що роблять”.



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