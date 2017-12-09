На польському кордоні утворилася 20-кілометрова черга. ВІДЕО

У Волинській області на українсько-польському кордоні утворилася 20-кілометрова черга з автотранспорту.

Про це повідомила речниця Волинської митниці ДФС Валентина Черниш, пише УНІАН.

Причина в тому, що контролюючі органи лише 1 грудня відновили видачу спеціальних дозволів на міжнародні перевезення територією сусідньої держави.

За її словами, відповідно всі вантажівки, які чекали у Ковелі на цей дозвіл, одночасно його отримали і поїхали до пункту пропуску “Ягодин”.

Відповідно сформувалася черга з 900 автомобілів, зазначила Черниш.

Речниця наголосила, що Волинська митниця робить все можливе, щоб забезпечити пропуск щонайбільшої кількості автомобілів, “однак, за зміну ми беремо не більше 215 вантажівок”.

“Зараз знадобиться щонайменше 6 днів, щоб обслужити ту кількість, яка зараз стоїть у черзі”,- додала Черниш.