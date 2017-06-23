Фірма з Прикарпаття планує експортувати до Китаю ячмінь

22 червня підприємство ТОВ “ЗАХІД-АГРО МХП” (Рогатин) подало заяву про намір експорту зерна до Китайської народної республіки та на обстеження посівів ячменю до ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Обстеження проведено на 16 полях Рогатинського району, загальною площею 820,10 га.

Зразки (16 шт.), відібрані фітосанітарними інспекторами, направлено для аналізу до ДУ “Львівська обласна фітосанітарна лабораторія”.

Про це йдеться у матеріалах видання “Галичина”.

За даними ЄДРПОУ, кінцевим бенефіціаром ТОВ “ЗАХІД-АГРО МХП” є аграрний бізнесмен Юрій Косюк.

Довідково. Ячмінь, який експортується до КНР, повинен відповідати вимогам, що встановлені законами, підзаконними актами про імпорт та національними стандартами Китаю, не повинен містити живих комах та карантинних шкідливих організмів, які перебувають під контролем у Китаї, не бути навмисно змішаним з іншими зерновими або зараженим чужорідними матеріалами.

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