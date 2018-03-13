Двоє прикарпатців пропонували хабар поліцейським – ті відмовилися

Вчора, 12 березня, двоє прикарпатців пропонували хабар патрульним Яремчанського та Богородчанського відділень поліції.



Про це повідомили в СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

В першому випадку 45-річний калушанин пропонував у службовому кабінеті 2 тис. грн хабара за непритягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення та залишення місця ДТП, що мало місце 8 березня в Поляниці.

Наступний факт був задокументований цього ж дня через декілька годин на Богородчанщині. 26-річний житель району в службовому кабінеті пропонував 200 доларів США за непритягнення його до адмінвідповідальності за керування автотранспортом у нетвереземому стані та повернення йому посвідчення водія.

В обох випадках правоохоронці відмовилися від пропозицій та повідомили про інцидент керівництво.

Окрім адміністративної, правопорушникам доведеться понести ще й кримінальну відповідальність за спробу давання хабара.

За скоєне відповідно до санкції статті, передбачено покарання у вигляді штрафу від 500 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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