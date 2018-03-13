Шахраї ошукали мешканця Коломийщини на 20 тис. грн

53-річний мешканець Коломийського району розмістив на сайті “ОЛХ” оголошення про продаж кавоварки та кавомолки.
Через деякий час до нього зателефонував нібито потенційний покупець, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на СК ГУНП в Івано-Франківській області.
Продавець запропонував перерахувати за товар 21 тис грн на його банківський рахунок. Опісля йому на мобільний надійшло смс-повідомлення про нарахування коштів, але коли потерпілий перевірив банківський рахунок, грошей не було.
Зрозумівши, що його обдурили одразу ж звернувся до поліції.
Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуван.
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