Шахраї ошукали мешканця Коломийщини на 20 тис. грн

53-річний мешканець Коломийського району розмістив на сайті “ОЛХ” оголошення про продаж кавоварки та кавомолки.

Через деякий час до нього зателефонував нібито потенційний покупець, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на СК ГУНП в Івано-Франківській області.

Продавець запропонував перерахувати за товар 21 тис грн на його банківський рахунок. Опісля йому на мобільний надійшло смс-повідомлення про нарахування коштів, але коли потерпілий перевірив банківський рахунок, грошей не було.

Зрозумівши, що його обдурили одразу ж звернувся до поліції.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуван.

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