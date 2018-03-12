Правоохоронці Прикарпаття радять, як уберегтися від квартирних крадіжок

Найпоширенішими видами злочинів залишаються крадіжки. Загалом же проникати в чужу оселю зловмисники можуть декількома способами.

Наприклад, шляхом пошкодження внутрішнього замка, а також підбором ключів до замків, повідомляє ГУ НП в Івано-Франківській області.

Інші ж зловмисники на перешкоди у вигляді замків на вхідних дверях особливо не зважають, обираючи шлях зламування, а інколи самі громадяни провокують крадіїв на вчинення подібного злочину.

Як правило, квартирні крадії вибирають для скоєння злочину такий час, коли більшість громадян перебувають на роботі чи за межами міста. Злодії знаходять спосіб проникнути в житло шляхом злому серцевини замка вхідних дверей, віджиму метало-пластикових вікон, підбору ключа. Часом навіть наявність міцних, броньованих дверей не може зупинити досвідченого крадія. Однак, дотримуючись найелементарніших правил безпеки, можна значно зменшити ризик бути окраденими.

Найкращим захистом Вашої оселі є встановлення охоронної сигналізації та дотримання першочергових правил захисту: залишаючи свою оселю, закривайте вікна, кватирки та балкони.

Нагадаємо, що оперативники Калуського відділу поліції затримали 46-річного грузина, який обкрадав місцеві крамниці, мийки і фітнес-клуби.