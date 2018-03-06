На Прикарпатті переселенець займався злочинною діяльністю

Оперативники Калуського відділу поліції затримали 46-ти річного грузина, переселенця з Донбасу, який обкрадав місцеві крамниці, мийки і фітнес клуби.

Про це повідомив у соцмережі начальник калуського відділу поліції Василь Маківничук, пише Місто.

Зловмисник, разом із дружиною, переїхав на тимчасове проживання до міста Калуша, де і займався своєю злочинною діяльність.

До того ж, співробітники Калуської поліції володіють інформацією, що затриманий здійснював аналогічні злочини у м. Львів, де він також тимчасово проживав.

На сьогодні вказаному громадянину загрожує позбавлення волі на строк до шести років.