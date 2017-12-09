Держспоживслужба пояснила ситуацію про спалах гепатиту “А” на Прикарпатті

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області пояснили ситуацію із підвищеною захворюваністю на вірусний гепатит А, яка склалась у селі Білі Ослави Надвірнянського району.

Нагадаємо, з 28 вересня до 5 грудня у школі зареєстрували 9 випадків гострого гепатиту “А” в учнів 2-10 класів та вчителя фізкультури.

Загалом у період з 3 листопада по 8 грудня у лікувально-профілактичні заклади області поступило 16 хворих з діагнозом “Гострий вірусний гепатит А”, в тому числі і 8 дітей, пише КУРС.

“Механізм передачі – фекально-оральний, шлях передачі – контактно-побутовий. Зараження виникає всередині окремих сімей”, – пояснюють у Держпродспоживслужбі.

Упродовж місяця реєструвалися поодинокі випадки захворювань на вірусний гепатит А. Захворювання школярів зафіксовано з 23 листопада по 5 грудня в кількості 8 чоловік. Зараження на захворювання школярів на ВГА з перебуванням та навчанням у школі не пов’язане. Тому на карантин її не закрили.

Виникнення цього захворювання пов’язане із поверненням із заробітків з Чехії захворілого на гепатит жителя села Білі Ослави.

Надвірнянський районний відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області ініціював створення штабу з локалізації та ліквідації спалаху вірусного гепатиту А із залученням зацікавлених сторін (районного відділу управління Держпродспоживслужби, райміськвідділу ДУ “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України”, Надвірнянської ЦРЛ, відділу освіти Надвірнянської РДА, ДСНС, органів самоврядування) та проведення позачергового засідання ТЕБ і НС з прийняттям плану заходів з локалізації та ліквідації вірусного гепатиту А.

З метою локалізації захворювання провели санітарно-епідеміологічне обстеження ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Білі Ослави з врученням припису щодо посилення протиепідемічних заходів та усунення виявлених недоліків. З працівниками школи провели санітарно-освітню роботу. Також підготували та розповсюдили пам’ятки з профілактики вірусного гепатиту А.

Довідково: Профілактика вірусного гепатиту А.

Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна, хвороба брудних рук, жовтуха) – це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки і травного каналу.

Для вірусного гепатиту А характерні спалахи, які найчастіше реєструються в сім’ях, в організованих колективах (особливо в дитячих дошкільних та навчальних закладах).

Як уникнути зараження вірусом гепатиту А:

використовувати для пиття та миття посуду лише перекип’ячену воду;

воду кип’ятити не менше 10 хвилин, дати відстоятись;

не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання;

про неорганізованому відпочинку для пиття та приготування їжі мати з собою запас питної води (краще бутильовану);

перед споживанням овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, для споживання дітьми – обдати окропом;

чітко дотримуватися правил особистої гігієни – обов’язково мити руки з милом перед приготуванням та вживанням їжі, після кожного відвідування туалету;

не займатися самолікуванням, при появі перших ознак захворювання терміново звернутися до лікаря.

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