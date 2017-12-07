На Прикарпатті у школі зареєстрували спалах гепатиту – госпіталізовано 9 осіб

Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомив про груповий осередок гострого гепатиту “А” в селі Білі Ослави Надвірнянського району.

В період з 28 вересня 2017 р. по 5 грудня 2017 р. у ЗОШ І-ІІІ ступенів села Білі Ослави Надвірнянського району сталися 9 випадків гострого гепатиту “А” серед учнів 2-10 класів, захворів також вчитель фізкультури, пише КУРС.

Хворих госпіталізували: 5 осіб – в інфекційний відділ Надвірнянської центральної районної лікарні, 4 особи – в обласну інфекційну лікарня Івано-Франківська.

Станом на сьогодні вже виписано 4 особи, у тому числі 3 дитини віком до 15 років, на лікуванні залишається 5 дітей.

Державною установою “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України” вживаються протиепідемічні та профілактичні заходи щодо недопущення поширення захворювання. Ситуація перебуває на постійному контролі ДУ “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України” та У ДСНС в Івано-Франківській області.