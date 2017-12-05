У Львові четверо студентів заразилося гепатитом А

Четверо студентів, які навчаються у Львівському міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту у Львові, потрапили до інфекційних відділень лікарень з вірусним гепатитом А.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Лікар-епідеміолог Сколівської центральної районної лікарні Зої Лозинській у коментарі ZAXID.NET повідомила, що стан хворих задовільний, вони отримують відповідне лікування.

“Перший пацієнт звернувся до нас ще 28 листопада зі скаргами на нудоту, втрату апетиту, слабкість. У нього шкіра і склери вже були жовті. Згодом звернувся ще один хлопець і 2 грудня – третій. Усі вони навчаються у Львові, живуть там, а до батьків у Сколівський район приїжджають лише на вихідні. Батьки двох хлопців живуть у селі Опорець, ще одного – у селі Тернавка. У нашому районі за останні роки не було зафіксовано жодного випадку захворювання на вірусний гепат А”, – повідомила лікар-епідеміолог Зоя Лозинська.

Станом на 5 грудня ще не встановлено, де і як студенти заразилися вірусним гепатитом А. Відомо лише, що у них була спільна кухня.

Фахівці Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області разом з фахівцями лабораторного центру на залізничному транспорті проводять епідрозслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження навчального закладу.

На даний час, за їхніми даними, обстежено 18 осіб, які контактували з хворими.

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