Школу на Прикарпатті, у якій зареєстрували спалах гепатиту, на карантин не закриватимуть

Як повідомляли, груповий осередок гострого гепатиту “А” виник в Білих Ославах на Надвірнянщині.

В період з 28 вересня по п’яте грудня у школі І-ІІІ ступенів зареєстрували 9 випадків гострого гепатиту “А” серед учнів 2-10 класів та вчителя фізкультури.

Як розповів Галці очільник Івано-Франківського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України Руслан Савчук, що школу немає потреби закривати, тому що випадки зареєстрували не в один день. Надвірнянська міськрайонна лабораторна філія та обласний лабораторний центр провели всі необхідні протиепідемічні заходи: обстежили контактних осіб – інших хворих не виявили, відібрали і доставили у вірусологічну лабораторію проби води.

“Нам подали інформацію півтори тижні тому – коли зареєстрували близько трьох хворих. І за ці дні ми спрацювали та провели всі необхідні заходи для непоширення інфекції. Цьому є документальні підтвердження. Ті хворі, які були були зареєстровані раніше, уже пролікувалися та знаходяться за межами стаціонару.

Тобто це не те, що я десь ці випадки приховував з вересня – я у цьому не зацікавлений. Наша позиція і моя особисто навпаки – щоб це виявляти, реєструвати та інформувати. Я вважаю, що зараз немає потреби підіймати зайвий раз якийсь переполох й особливо хвилюватися. Ситуація під нашим контролем, тому все буде гаразд”, – зазначив Савчук.