Без довгих черг і за записом: з 20 лютого коломияни отримують медичні послуги у новій поліклініці. ФОТО

Без довгих черг і за записом: з 20 лютого коломияни отримують медичні...

З понеділка коломияни отримують медичні послуги у новій поліклініці. Лікарі переїхали зі старої поліклініки, що на вул. Шухевича, до нової – на вул. Мазепи.

Тут проводять прийом усі фахівці, що неабияк зручно для коломиян. У медзакладі можна здати аналізи, пройти УЗД-обстеження, отримати консультації вузьких спеціалістів, отримати необхідні процедури у фізкабінетах та пройти лікування на денному стаціонарі.

Не запрацював тут поки що рентгент-кабінет. З проханням про придбання апарату лікарі ЦРЛ, зібравши підписи, зверталися до народного депутата Андрія Іванчука. У старій поліклініці по вул. Шухевича працює рентген-апарат 1980 року випуску. Щорічно на ньому проводять 20 тисяч обстежень, з них п’ять тисяч – за направленням з військкомату. Згідно з технічними даними, рентген-трубка розрахована на 10 тисяч обстежень і щороку вдвічі перевищує свій ресурс.

Тому через це, як пояснює Ірина Садов’як, перенести апарат в інше місце неможливо. Без рентген-апарата не зможуть повноцінно працювати травматологи, отоларингологи, невропатологи, хірурги та інші спеціалісти, для яких це один з основних методів діагностики.

Коломийська поліклініка має стати сучасним діагностично-клінічним центром. Тому для якісного надання послуг насамперед необхідне медобладнання.

За два дні до відкриття поліклініки за сприяння народного депутата України Андрія Іванчука Кабінет Міністрів виділив 25 мільйонів гривень на придбання найнеобхіднішого медобладнання. Планується закупити рентген-апарат, мамограф, літотріптер… Також дуже необхідним є томограф, на закупівлю якого, надіяться медики, держава ще виділить кошти.

У коридорах доволі людно, але черг немає. Бо візит до лікаря призначають о певній годині. Це означає, що тепер пацієнт телефоном чи безпосередньо в реєстратурі може записатися на прийом до лікаря в зручний час, таке вже давно практикують у цивілізованих країнах. Правда, коломияни ще не звикли до такої системи. Планується, що згодом вона взагалі стане електронною.

Аби налагодити роботу такої великої установи, потрібен час.

Нова поліклініка є доволі зручною, бо в одному закладі зібрані усі фахівці, тож можна консультуватися на місці, а не бігати з однієї медустанови до іншої.

Більшість пацієнтів схвально відгукуються про нову поліклініку.

На прийом до лікаря можна записатися заздалегідь у реєстратурі, для цього на місці взяти талон з конкретною годиною або записатися телефоном.

Не слід зволікати із вибором сімейного лікаря – маємо час до 1 липня.

Нижче публікуємо фото старої поліклініки на Шухевича