30 жовтня у Коломиї відбудеться аукціон з продажу землі, яка належить громаді міста. ПЕРЕЛІК ДІЛЯНОК

30 жовтня у Коломиї відбудеться аукціон з продажу землі, яка належить громаді...

30 жовтня у Коломиї пройде аукціон з визначення переможців по укладанню договору купівлі-продажу земельних ділянок.

Про це повідомляє прес-служба міської ради, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Виконавцем з організації та проведення аукціону є приватне підприємство “НАВІТА”.

В аукціоні візьмуть участь чотири лоти:

1. Земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вулиця Симона Петлюри, кадастровий номер 2610600000:15:003:0102, площа земельної ділянки: 0.1752 га., цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.

2. Земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вулиця Карпатська, 154, кадастровий номер: 2610600000:07:002:0075, площа земельної ділянки: 1.3638га., цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

3. Земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вулиця Гетьманська, кадастровий номер 2610600000:20:002:0170, площа земельної ділянки: 0,0100 га., цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

4. Земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вулиця Михайла Лермонтова, кадастровий номер 2610600000:24:002:0097, площа земельної ділянки: 0,0201 га., цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Аукціони відбудуться у ратуші. Початок об 11 год.

Контактна інформація особи, в котрої можна ознайомитися з документами: Дупин Вікторія Василівна, тел.: 050-332-88-87

Читайте також: У Коломиї засідатиме виконком. ПОРЯДОК ДЕННИЙ.