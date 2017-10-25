У Коломиї засідатиме виконком. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

З1 жовтня у Коломиї засідатиме виконком. Поч. о 14.00 год.



Порядок денний

засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради:

1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року

Доповідає: Бакай Ганна Дмитрівна – начальник фінансового управління

2. Про здійснення делегованих повноважень з питань опіки та піклування

Доповідають: Івахнюк Ігор Васильович – начальник

служби у справах дітей міської ради

Яремчук Людмила Вікторівна – директор департа-

менту соціальної політики міської ради

3. Про стан виконання в Коломийському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Івано-Франківської області Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в частині призначення, перерахунку та виплати пенсій

Доповідає: Григорчук Галина Петрівна – начальник Коломийського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області

4. Про Програму “Благоустрій м. Коломиї на 2018-2020 роки”

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович – начальник відділу управління комунальним майном міської ради

5. Про стан надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна – директор департаменту соціальної політики міської ради

6. Про схвалення міської програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018 – 2022 роки

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович – начальник служби у справах дітей міської ради

7. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович – начальник служби у справах дітей міської ради

8. Про надання дозволу на дарування квартири на ім’я дитини

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович – начальник служби у справах дітей міської ради

9. Про надання дозволів на відчуження та придбання майна

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович – начальник служби у справах дітей міської ради

10. Про надання допомоги на поховання

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна – директор департаменту соціальної політики міської ради

11. Про надання допомоги на оперативне лікування

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна – директор департаменту соціальної політики міської ради

12. Про затвердження нового складу комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна – директор департаменту соціальної політики міської ради

13. Про затвердження Плану реалізації Комунікаційної стратегії виконавчого комітету Коломийської міської ради

Доповідає: Сандецька Наталія Василівна – начальник відділу інформаційної політики міської ради

14. Про надання дозволу на перепоховання

Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна – начальник відділу культури міської ради

15. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович – начальник

відділу архітектури та містобудування міської ради, головний архітектор міста

16. Про утворення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович – начальник відділу управління комунальним майном міської ради

17. Різне.

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