Завтра відбудеться 28 сесія Коломийської міської ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Завтра, 21 грудня, о 10:00 год. в залі засідань міської ради відбудеться 28 сесія міської ради сьомого демократичного скликання.
Про це повідомляє прес-служба міськради, пише “Дзеркало Коломиї”.
Порядок денний:
1. Про інформацію в порядку статті 6 Закону України “Про прокуратуру”: про результати діяльності на території міста Коломиї;
2. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік;
3. Про міський бюджет на 2018 рік;
4. Про оплату праці Коломийського міського голови, керівництва міської ради та працівників виконавчих органів міської ради у 2018 році;
5. Про затвердження Програми підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки;
6. Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки;
7. Про передачу матеріальних цінностей;
8. Про перелік об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають приватизації у 2018 році;
9. Про списання з балансу основних засобів;
Земельні питання;
Різне
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