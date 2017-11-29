Завтра у Коломиї оберуть найкрасивішу студентку

Як повідомляли, завтра, 30 листопада у Коломиї пройде конкурс “СтудМіс Коломиї 2017″.

Організовують захід молодіжна рада та відділ молоді і спорту Коломийської міської ради.

“Це не просто конкурс краси, грації і таланту, але й конкурс інтелекту та ерудиції серед найкращих студенток нашого міста!”, – кажуть організатори.

Фото учасниць можна переглянути ТУТ.

На глядачів чекає яскраве шоу за участю кращих виконавців нашого міста.

Журі обиратимуть “СтудМіс Коломиї” серед 12 дівчат.

Ведучий заходу Дмитро Благий.

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