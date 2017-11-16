Фото учасниць конкурсу краси та інтелекту “СтудМіс Коломиї”, який відбудеться 30 листопада

Як повідомляли, 30 листопада у Коломиї пройде конкурс “СтудМіс Коломиї 2017″.
Організовують захід молодіжна рада та відділ молоді і спорту Коломийської міської ради.
“Це не просто конкурс краси, грації і таланту, але й конкурс інтелекту та ерудиції серед найкращих студенток нашого міста!”, – кажуть організатори.
Наглядачів чекає яскраве шоу за участю кращих виконавців нашого міста.
Ведучий заходу Дмитро Благий.
Журі обиратимуть “СтудМіс Коломиї” серед 12 дівчат.
“Дзеркало Коломиї” знайомить читачів з конкурсантками.
Учасниця №1 Романа Бордюг
Студентка Коломийського політехнічного коледжу
Учасниця №2 Аліна Дмитришин
Студентка Коломийського політехнічного коледжу
Учасниця №3 Анжеліка Вережак
Студентка Коломийського вищого професійного училища
Учасниця №4 Ольга Петришин
Студентка Коломийського економіко-правового коледжу
Учасниця №5 Сніжана Гордійчук
Студентка Коломийського медичного коледжу
Учасниця №6 Людмила Романчук
Студентка Коломийського економіко-правового коледжу
Учасниця №7 Іванна Матійчук
Студентка Коломийського економіко-правового коледжу
Учасниця №8 Вікторія Перегінець
Студентка Коломийського навчально-наукового інституту ПНУ ім.В.Стефаника
Учасниця №9 Юліана Марусяк
Студентка Коломийського економіко-правового коледжу
Учасниця №10 Христина Михайлишин
Студентка Коломийського навчально-наукового інституту ПНУ ім.В.Стефаника
Учасниця №11 Ольга Батринюк
Студентка Коломийського педагогічного коледжу
Учасниця №12 Тетяна Федоришин
Студентка Коломийського інституту управління природними ресурсами КРОК
Фото: Тарас Мазурак.