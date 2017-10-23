Завершується опитування “Чи варто заборонити великогабаритну рекламу в історичній частині Коломиї? “

На сайті Дзеркала Коломиї завершується опитування “Чи варто заборонити великогабаритну рекламу (сітілайти, білборди) в історичній частині Коломиї?”.

Проголосувати можна на головній сторінці у стрічці новин за цим посиланням.

Нещодавно завершилося онлайн-опитування “Що робити з коломиянами, які масово спалюють листя і сміття?”.

В опитуванні взяло участь 422 особи.

208 осіб (44,4%) вважають, що потрібно все фільмувати і викликати поліцію та пожежну.

116 осіб (24,8%) зійшлися на думці, що потрібно пояснювати, що спалювати сміття шкідливо для здоров’я.

7,9% вважають, що треба ігнорувати – цим має займатись влада.

13% зізнались в тому, що самі спалюють листя та сміття.

Раніше завершилося опитування “Яка гідна зарплата для працівників Коломийської міської ради?”

В опитуванні взяло участь 734 особи.

414 осіб (52,3%) вважають, що працівники міськради мали б отримувати не більше 4500 грн.

12,2% не проти, щоб службовці отримували до 6 тис. грн, 11% проголосували за зарплати у розмірі до 8 тис. грн.

І трохи менше 8% опитаних вважають, що працівники міськради мали б заробляти понад 10 тис. грн.

Результати всіх опитувань можна переглянути ТУТ.