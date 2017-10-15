44% коломиян вважають, що треба викликати поліцію, коли сусід палить сміття

На сайті Дзеркала Коломиї завершилося опитування “Що робити з коломиянами, які масово спалюють листя і сміття?”.

В опитуванні взяло участь 422 особи.

208 осіб (44,4%) вважають, що потрібно все фільмувати і викликати поліцію та пожежну.

116 осіб (24,8%) зійшлися на думці, що потрібно пояснювати, що спалювати сміття шкідливо для здоров’я.

7,9% вважають, що треба ігнорувати – цим має займатись влада.

13% зізнались в тому, що самі спалюють листя та сміття.

Як повідомлялося, раніше прикарпатцям нагадували про заборону спалювання сухого листя.